08:23 16.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100208084:di

Украинцев ожидает теплая зима

Зима в Украине в этом году будет теплой. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой. 

Украинцев ожидает теплая зима

Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, средняя температура в декабре может быть на один-два градуса выше, чем она была в начале этого века. Она будет положительная на территории Украины. Это где-то от плюс три-четыре в Сумской и Черниговской областях до плюс шести-семи градусов на юге Украины и Закарпатье

Январь, по мнению Балабух, ожидается еще теплее. Средняя температура января может быть на два-три градуса выше климатической нормы. Если раньше было от минус трех на севере до плюс трех на юге, то в этом году средняя за месяц температура в Украине может быть положительная. Лишь в северных и северо-восточных областях она останется отрицательной. Это от минус одного в Черниговской, Сумской областях до плюс пяти и выше на юге.

Она добавила, что сейчас невозможно спрогнозировать, ждать снега на новогодне-рождественские праздники.

"Но при такой температуре, как ожидается, это понятно, что, если осадки и будут, то на юге это будет в виде дождя, а в северных - в виде мокрого снега, снега. Ибо довольно высокие температуры ", - пояснила метеоролог.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", стало известно, какая погода ожидает украинцев на новогодние праздники.


Поделиться
Читайте также:
 
В четверг на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения Климкин в Вашингтоне призвал ужесточить санкции против России В КНДР провели новое испытание оружия Гройсман надеется, что новый кредит от МВФ будет в декабре
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив