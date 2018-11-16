Украинцев ожидает теплая зима

Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, средняя температура в декабре может быть на один-два градуса выше, чем она была в начале этого века. Она будет положительная на территории Украины. Это где-то от плюс три-четыре в Сумской и Черниговской областях до плюс шести-семи градусов на юге Украины и Закарпатье

Январь, по мнению Балабух, ожидается еще теплее. Средняя температура января может быть на два-три градуса выше климатической нормы. Если раньше было от минус трех на севере до плюс трех на юге, то в этом году средняя за месяц температура в Украине может быть положительная. Лишь в северных и северо-восточных областях она останется отрицательной. Это от минус одного в Черниговской, Сумской областях до плюс пяти и выше на юге.

Она добавила, что сейчас невозможно спрогнозировать, ждать снега на новогодне-рождественские праздники.

"Но при такой температуре, как ожидается, это понятно, что, если осадки и будут, то на юге это будет в виде дождя, а в северных - в виде мокрого снега, снега. Ибо довольно высокие температуры ", - пояснила метеоролог.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", стало известно, какая погода ожидает украинцев на новогодние праздники.