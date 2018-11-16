12:56 16.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Протестующие шахтеры перекрыли дорогу на Польшу – ФОТО

Из-за акции львовских шахтеров, требующих погасить задолженность по зарплате, перекрыта дорога международного значения. Об этом сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей страничке в Facebook.

Протестующие шахтеры перекрыли дорогу на Польшу – ФОТО

Дорога на пункт пропуска Рава-Русская за Жолквой перекрыта работниками шахт, которые хотят получить оклад за сентябрь и октябрь. Около 40 горняков ходят по пешеходному переходу без перерывов, не давая автомобилям проехать ни в одном направлении.

Сообщается, что представители патрульной полиции договорились с протестующими, чтобы те пропускали транспорт каждые 15 минут, но на шоссе все-равно образовались километровые пробки.

Недалеко от места проведения акции, в Куликовом, на трассу выставили дополнительный экипаж патрульных, которые рекомендуют водителям объезжать перекрытый участок.

Помимо погашения задолженностей по зарплате, в требования шахтеров входят отмена приказа Минэнерго о реорганизации ГП Львовуголь, выражение недоверия директору предприятия Держвуглепостач из-за систематических задержек выплат, а также выделить деньги на модернизацию шахт Степная и Междуреченская (нужно около 32 млн гривен).

На данный момент задолженность ГП Львовуголь по зарплате работникам шахты составляет 229 млн гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсоне в пятницу, 16 ноября, водители маршрутных такси планируют выйти на протест. Они якобы не довольны установленным тарифом на проезд стоимостью четыре гривны.


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