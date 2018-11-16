11:19 16.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Президент поздравил работников радио, телевидения и связи

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с праздником работников радио, телевидения и связи.

Президент поздравил работников радио, телевидения и связи

Об этом глава государства написал в своем микроблоге в Twitter.

В своем поздравление президент отметил профессионализм, ответственность и патриотизм работников радио, телевидения и связи.

Он также подчеркнул, что в непростые для Украины времена российской вооруженной агрессии, на передовой линии стоят не только военные и дипломаты, но и работники украинских телерадиокомпаний - журналисты и операторы, работники радио и связисты.

"Именно вы ежедневно обеспечиваете информационную защиту, которая позволяет эффективно противостоять российской пропаганде и объединять украинсwtd в борьбе за будущее нашего государства ", - заявил Порошенко.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", сегодня, 16 ноября, по всей Украине празднуют день работника радио,телевидения и связи. С 1994 года к празднику присоединились работники интернет-СМИ.


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