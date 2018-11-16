11:55 16.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Премьер-министр обратился к работникам радио, телевидения и связи

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман присоединился к поздравлениям работников сферы радио, телевидения и связи.

Премьер-министр обратился к работникам радио, телевидения и связи

Поздравление премьера также опубликовано на сайте "Правительственного портала".

Согласно его словам, Украина полностью разделяет современные западные ценности свободы слова и свободы прессы. Поэтому обеспечение создания условий для беспрепятственного развития и функционирования радио, телевидения и современных средств связи является первоочередной задачей.

Премьер также подчеркнул, что в современную эпоху информация является одним из важнейших и самых дорогих ресурсов, а доступ к ней является необходимым элементом успеха в любой сфере деятельности.

Тем не менее, Гройсман напомнил, что в условиях гибридных вызовов, информационной войны и манипуляторных технологий на первый план выходит вопрос информационной безопасности. В связи с этим задачей государства является защита граждан от вражеских информационных атак.

"Однако мы никоим образом не собираемся ограничивать существование любых телевизионных или радиоканалов, ведь свободный доступ к информации, свобода слова и свободная пресса являются нашими фундаментальными ценностями", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил с праздником работников радио, телевидения и связи.


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