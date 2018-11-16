Полиция занялась вопросом передачи Почаевской лавры УПЦ МП

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

На данный момент известно, что следователи полиции Тернопольской области расследуют неправомерные действия органа, который проводил регистрацию. Согласно информации, ведомство злоупотребило полномочиями при регистрации права УПЦ Московского патриархата на пользование недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры.

В связи с этим, представитель Министерства культуры обжаловал в Министерстве юстиции действия государственного регистратора и потребовал отменить решение по регистрации прав на Почаевскую лавру. Сейчас Минкульт также требует привлечь регистратора к ответственности.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата, которые были на встрече с президентом Петром Порошенко, заявили о давлении на них со стороны Москвы.