09:59 16.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция задержала главу райсовета Винницкой области

В Винницкой области полиция в четверг, 15 ноября, задержала председатель Козятинской районного совета. Чиновник попался на взятке.

Полиция задержала главу райсовета Винницкой области

Как сказано на сайт Генеральной прокуратуры Украины, главу районного совета и его посредника – директора малого частного предприятия, который должен был передать деньги должностному лицу, задержан по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статье Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды служебным лицом.

Накануне было установлено, что взяточники получили деньги от перевозчиков Козятинского района, которые осуществляют перевозки каолина из Жежелевского каолинового карьера на общество в городе Казатин.

Кроме того, глава препятствовал субъектам хозяйствования в осуществлении грузовых перевозок нововыстроенной автомобильной дороге в г. Казатин, требуя при этом сумму денег в размере 95 тысяч гривен.

Во время проведения обыска у посредника была обнаружена часть денег, а именно - 45 тысяч гривен, которые он должен был передать председателю Казатинского районного совета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Николаева в среду, 14 ноября, задержала сотрудника городского совета. Чиновник попался а взятке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, заместитель начальника отдела контроля и надзора за благоустройством Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета требовал от местного бизнесмена за продление договора аренды пяти тысяч долларов.


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