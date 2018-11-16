Новая база переселенцев заработает с декабря

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в ходе международной конференции на тему "Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсии?".

Замминистра заверил участников мероприятия, что с декабря этого года будет запущена новая база внутренне перемещенных лиц. Она будет усовершенствована и возможность получения недостоверных данных будет сведено к минимум.

Также известно, что региональные представители Пенсионного фонда инициировали решение вопроса выплаты долгов, которые возникли вследствие несовершенства действия системы "Аркан" в части обмена информацией между центральными органами исполнительной власти о перемещении переселенцев через контрольные пункты пропуска в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", почти половина зарегистрированных переселенцев могут быть ненастоящими.