Минкульт требует отменить решение о передаче Почаевской Лавры УПЦ МП

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской прокуратуры.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий госрегистратора. Данный орган осуществлял регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры УПЦ МП.

Также согласно материалам дела, представитель Министерства культуры Украины, права и интересы которого были нарушены, обжаловал в Министерстве юстиции действия госрегистратора. Сейчас Минкульт выступает с требованием отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", полици расследует злоупотребления властью, которые могли произойти при передаче Почаевской лавры.