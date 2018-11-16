13:51 16.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минкульт требует отменить решение о передаче Почаевской Лавры УПЦ МП

Официальный представитель Министерстве культуры  Украины выступил с требованием отменить решение о регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры, права на пользование которой были переданы УПЦ МП.

Минкульт требует отменить решение о передаче Почаевской Лавры УПЦ МП

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской прокуратуры. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий госрегистратора. Данный орган осуществлял регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры УПЦ МП.

Также согласно материалам дела, представитель Министерства культуры Украины, права и интересы которого были нарушены, обжаловал в Министерстве юстиции действия госрегистратора. Сейчас Минкульт выступает с требованием отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", полици расследует злоупотребления властью, которые могли произойти при передаче Почаевской лавры.


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