16:59 16.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Люминиры: долговечная красивая улыбка за один прием

Люминиры - это очень тонкие фарфоровые пластинки, прикрепляющиеся на переднюю сторону зубов. Зубы с люминирами выглядят очень естественно и такая улыбка сохраняется на годы. Установка.

Люминиры: долговечная красивая улыбка за один прием

Что такое люминиры и почему это №1 в художественной реставрации зубов? 

 Люминиры - это очень тонкие фарфоровые пластинки, прикрепляющиеся на переднюю сторону зубов. Зубы с люминирами выглядят очень естественно и такая улыбка сохраняется на годы. Установка пластинок требует всего лишь 0,4-0,6 мм обточки эмали.

В каких случаях рекомендуется установка люминиров?

- Если зубы обесцвечены или выглядят слегка серыми/желтыми;

- Если имеется много пигментных пятен;

- Если зубы слегка искривлены;

- Если имеется большая диастема (промежуток между передними зубами);

- Если пациент устал от постоянного отбеливания зубов.

Процедура установки люминиров 

За два посещения можно полностью установить люминиры. На первом дантист оценивает оттенок и состояние естественных зубов. Для чего это нужно? Глубокая серость или желтизна зубов могут просматриваться через люминиры, поэтому перед установкой необходимо будет сделать отбеливание и подождать некоторое время. Люминиры также не могут быть установлены на больные зубы – кариес, пульпит, периодонтит, гингивит должны быть вылечены перед процедурой.

Прикрепление люминиров к поверхности зубов осуществляется с помощью стоматологического клея. Для крепления люминиров используется специальный клей, более прочный, чем тот, что используется для коронок и паз брекетов. Будьте уверены, что однажды прикрепленный люминир может быть снят только стоматологом и не "слезет" под влиянием жевания, влажности и частого чищенья зубов.

Уход за люминирами 

Безупречная "люминировая" улыбка может радовать Вас не одно десятилетие при бережном уходе. Уход за люминирами, кстати, ничем не отличается от ухода за естественными зубами – чистите их два раза в день и используйте зубную нить. Насчет ополаскивателя – уточните у своего стоматолога, какой его вид будет более эффективным и одновременно более щадящим к фарфоровым накладкам.

Преимущества люминиров 

Белоснежная улыбка на долгие годы;

- Возможна установка на пломбированные зубы;

- Устойчивость к окрашиванию (не темнеют от кофе, вина, сигарет, чая);

- Одноразовая процедура и неизменный долговечный результат.

Недостатки люминиров 

Поскольку люминиры – это очень тонкие и полупрозрачные пластинки фарфора, слишком серые или желтые зубы будут затемнять белоснежный оттенок люминиров. Также люминиры не могут исправить очень искривленные зубы – ими можно скрыть только незначительные искривления.

Если Вы хотите узнать больше о люминирах, стоматологическая клиника СкайКлиник предлагает бесплатные персональные консультации по этой процедуре. Вы сможете оценить качество и вид люминиров в реальности, а также посмотреть, как выглядят уже установленные люминиры на зубах пациентов.

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