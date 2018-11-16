Королевская библиотека в Рио названа "Четвертым чудом света" в Латинской Америке

Португальская королевская библиотека в Рио-де-Жанейро признана самой большой читальней в Южной Америке. Об этом пишет на страницах своего издания популярный журнал Time.
Здание библиотеки из-за своего внешнего и внутреннего убранства является одной из городских достопримечательностей и неоднократно появлялось в различных фильмах.
Time назвал эту библиотеку четвертой по красоте среди библиотек мира. Специалисты оценили основные украшения фасада - высокие окна с перегородками, декоративные симметричные башенки и статуи с барельефами, аналогов которым нет ни в одной точке Латинской Америки.
Стены библиотеки украшают стеллажи благородного тёмного дерева, украшенные богатой декоративной резьбой.
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