23:40 16.11.2018 | Общество | Новости
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Королевская библиотека в Рио названа "Четвертым чудом света" в Латинской Америке

Португальская королевская библиотека в Рио-де-Жанейро признана самой большой читальней в Южной Америке. Об этом пишет на страницах своего издания популярный журнал Time. 

Королевская библиотека в Рио названа

Здание библиотеки из-за своего внешнего и внутреннего убранства является одной из городских достопримечательностей и неоднократно появлялось в различных фильмах.

Time назвал эту библиотеку четвертой по красоте среди библиотек мира. Специалисты оценили основные украшения фасада - высокие окна с перегородками, декоративные симметричные башенки и статуи с барельефами, аналогов которым нет ни в одной точке Латинской Америки. 

Стены библиотеки украшают стеллажи благородного тёмного дерева, украшенные богатой декоративной резьбой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премию “Новой академии” Швеции получила французская романистка, которая родилась в Гваделупе, Мариз Конде. 


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