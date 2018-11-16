Королевская библиотека в Рио названа "Четвертым чудом света" в Латинской Америке

Здание библиотеки из-за своего внешнего и внутреннего убранства является одной из городских достопримечательностей и неоднократно появлялось в различных фильмах.

Time назвал эту библиотеку четвертой по красоте среди библиотек мира. Специалисты оценили основные украшения фасада - высокие окна с перегородками, декоративные симметричные башенки и статуи с барельефами, аналогов которым нет ни в одной точке Латинской Америки.

Стены библиотеки украшают стеллажи благородного тёмного дерева, украшенные богатой декоративной резьбой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премию “Новой академии” Швеции получила французская романистка, которая родилась в Гваделупе, Мариз Конде.