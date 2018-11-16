Королева Иордании одевается в украинских брендовых магазинах - ФОТО

Согласно информации источника, что на одной из встреч с иорданскими женщинами-активистками Рания вырядилась в небесно-голубой брючный костюм из последней осенне-зимней коллекции.

Стоит отметить, что в королевские традиции Иордании предполагают сильный символизм в мелочах. Это касается и одежды иорданских монархов. Вероятно, что Рания пыталась подчеркнуть миролюбивость легкими синими цветами, символизирующими чистое небо.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно королева Британии сделала заявление о том, что собирается отречься от престола в пользу своего сына принца Чарльза. Но это произойдет только через два года.