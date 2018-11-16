22:15 16.11.2018 | Общество | Новости
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Королева Иордании одевается в украинских брендовых магазинах - ФОТО

Королева Иордании Рания удивила публику своим необычным как для монаршей особы нарядом от украинского модельного бренда Flow The Label. Об этом передает Vogue.

Королева Иордании одевается в украинских брендовых магазинах - ФОТО

Согласно информации источника, что на одной из встреч с иорданскими женщинами-активистками Рания вырядилась в небесно-голубой брючный костюм из последней осенне-зимней коллекции.

Стоит отметить, что в королевские традиции Иордании предполагают сильный символизм в мелочах. Это касается и одежды иорданских монархов. Вероятно, что Рания пыталась подчеркнуть миролюбивость легкими синими цветами, символизирующими чистое небо. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно королева Британии сделала заявление о том, что собирается отречься от престола в пользу своего сына принца Чарльза. Но это произойдет только через два года.


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