Королева Иордании одевается в украинских брендовых магазинах - ФОТО

Королева Иордании Рания удивила публику своим необычным как для монаршей особы нарядом от украинского модельного бренда Flow The Label. Об этом передает Vogue.
Согласно информации источника, что на одной из встреч с иорданскими женщинами-активистками Рания вырядилась в небесно-голубой брючный костюм из последней осенне-зимней коллекции.
Стоит отметить, что в королевские традиции Иордании предполагают сильный символизм в мелочах. Это касается и одежды иорданских монархов. Вероятно, что Рания пыталась подчеркнуть миролюбивость легкими синими цветами, символизирующими чистое небо.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно королева Британии сделала заявление о том, что собирается отречься от престола в пользу своего сына принца Чарльза. Но это произойдет только через два года.