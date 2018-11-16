02:00 16.11.2018 | Общество | Новости
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Германия будет доплачивать беженцам за возвращение

Правительство Германии начало выплаты дополнительных премий искателям убежища, которые добровольно вернутся из ФРГ на родину.

Германия будет доплачивать беженцам за возвращение

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Рекламная кампания, стартовавшая 13 ноября, рассчитана на 10 дней.

МИД Германии планирует потратитт на нее порядка 500 тысяч евро. Плакаты изготовлены на семи языках - английском, немецком, французском, арабском, пушту, фарси и русском. На сегодняшний день мигранты уже получают за отказ от дальнейшего рассмотрения заявки на убежище дела в ФРГ по 1200 евро на человека, старше 12 лет, и по 600 евро на ребенка.

"Если вы согласитесь на добровольное возвращение, то сможете получить, кроме стартовой помощи, еще и финансовую помощь на жилье в стране происхождения в первые 12 месяцев", - сообщил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

В частности, по его словам, эти деньги могут быть предоставлены на оплату аренды, строительство или ремонт жилья, оборудование для кухни или ванной комнаты. При этом одно лицо может получить сумму до одной тысячи евро, семья - до трех тысяч евро.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", первые представители так называемог каравана мигрантов, прибывших из стран Центральной Америки в США, достигли американской границы.


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