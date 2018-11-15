ВСК продолжит расследование по делу Гандзюк в закрытом режиме

Руководитель временной следственной комиссии считает, что орган должен конструктивнее работать над делом Екатерины Гандзюк, а не заниматься пиаром.

По его словам, переход в закрытый режим обусловлен тем. Что информация, сказанная на слушаниях, разглашаться не может.

В то же время замглавы Нацполиции, начальник главного следственного управления Виталий Невгад заявил, что детали дела не предаются огласке, так как следствие по делу еще не окончено. Во время проведения следственных работ делиться информацией по делу можно только с разрешения следователя или процессуального руководства.

Стоит отметить, что в данный момент сотрудники Национальной полиции таким разрешением не располагают.

Именно из-за этого начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук попросил нардепа Мустафу Найема, ранее сообщившего, что ему известны имена потенциальных заказчиков убийства активистки, обратиться с этой информацией в правоохранительные органы согласно законодательству, а не распространять подробности.

Первое выездное заседание по делу Екатерины Гандзюк состоится в Херсоне 29-30 ноября 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городах Украины в воскресенье, 4 ноября, прошли митинги-реквиемы, посвященные активистке Екатерине Гандзюк. В частности, в Киеве акцию провели активисты и журналисты и на ней присутствовали 200-400 человек.