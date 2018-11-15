12:32 15.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Власти Смилы заявили об угрозе замерзания труб

В городе Смила Черкасской области из-за отсутствия отопления закрыли школы, детские сады и больницы. На данный момент существует угроза замерзания водоканалов.

Власти Смилы заявили об угрозе замерзания труб

Об этом в четверг, 15 ноября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил городской глава Алексей Цибко. По его словам, ситуация в городе сложная, работа объектов социальной серы приостановлена.

Вода в системе слита, и идет к тому, что замерзнут водоканалы. Очень много труб, которые проходят в открытых помещениях, поэтому такая температура понятно к чему приведет. Если заморозится водоканал, то он отмерзнет только весной, - заявил он, добавив, что сегодня горожане выходят и останавливают движение в трех направлениях, по которым проходят автомагистрали.

Напомним, в Смиле, где еще не подключено отопление, городские власти в течение года регулярно выделяли премии работникам мэрии, и на сегодня общая сумма этих премирований составляет более десяти миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в городе Смила Черкасской области в начале 2019 года должны состояться внеочередные выборы депутатов городского совета и городского головы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Верховной рады Украины. При этом документ зарегистрирован еще 8 ноября 2018, а для ознакомления его передали 13 ноября. Авторами постановления являются народные депутаты от "Самопомочи" Виктор Кривенко и Павел Кишкар. Политики предлагают в течение 60 дней организовать внеочередные выборы руководства города Смела в связи с бездействием городского головы Алексея Цибка по решению вопроса начала отопительного сезона.


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