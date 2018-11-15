08:32 15.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В среду на Донбасса ранен один украинский военный

За минувшие сутки среду, 14 ноября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

В среду на Донбасса ранен один украинский военный

В пяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, российские наемные войска в в основном стреляли в районах населенных пунктов Счастье, Айдар, Крымское, Верхнеторецкое, Пески, Новоселовка, Гранитное, Павлополь, Гнутово, Лебединское.

Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Такие же минометы захватчики применили и у Счастья, Крымского и Старого Айдара.

15 ноября враг активизировался на Горловском направлении. Ночью, оккупанты совершили два интенсивных обстрела в районах Шумов и Южного. В обоих случаях противник применил минометы калибра 82, а у Южного - еще и 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки трое боевиков были уничтожены, еще трое получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки вторник, 13 ноября, боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом дважды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал.


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