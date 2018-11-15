В Смиле начали подключать отопление, - Зубко

По его словам, после восьми часов вечера в городе уже было подано газ на восьми из 20 котельных. Эти котельные обслуживают в Смиле пять детских садов, семь школ, три больницы, а также 45 домов из 152.

Сейчас в них ведется растопка и выход на рабочий температурный режим, требуется время, - пояснил Зубко.

Напомним, во время заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смиле 15 ноября президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение нескольких часов восстановить отопление в городе.

Как сообщал УРА-Информ, 11 ноября горсовет Смилы заявил о намерении ввести чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. Уже 13 ноября по факту отсутствия тепла в Смиле было открыто уголовное производство.