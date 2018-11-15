09:59 15.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве на взятке попался чиновника горсовета - ФОТО

Полиция Николаева в среду, 14 ноября, задержала сотрудника городского совета. Чиновник попался а взятке.

В Николаеве на взятке попался чиновника горсовета - ФОТО

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, заместитель начальника отдела контроля и надзора за благоустройством Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета требовал от местного бизнесмена за продление договора аренды пяти тысяч долларов.

Чиновник был задержан с поличным во время получения аванса в размере тысячи долларов. Вместе с ним задержали и посредника - частного предпринимателя.

Злоумышленники требовали деньги у бизнесмена, ларьки которого находились на земельном участке, действие договора аренды которого закончилось.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством. Подозреваемым грозит лишение свободы на 12 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве полиция задержала чиновников-вымогателей, которые занимались рэкетом предпринимателей. Во время расследования и слежки за злоумышленниками выяснилось, что чиновники организовали схему систематического вымогательства неправомерной выгоды от предпринимателей.


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