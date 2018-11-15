В Кривом Роге частично возобновят работу детских садов и школ

С четверг, 15 ноября, детские сады и часть школ начинают свою обычную работу. Об этом сообщила пресс-служба горсовета, ссылаясь на заявление начальника городского управления образования и науки Татьяны Крипак.

По ее словам, в учебных заведениях в кратчайшие сроки удалось довести температуру до нормативных показателей. В ближайшие дни начнут работать и остальные школы, - заварила она, добавив, что их руководство будет оперативно информировать родителей о начале работы.

В горсовете также подчеркнули, что с 15 ноября все 75 детсадов начинают работать в полном объеме и 26 школ из 78. Остальные школы будут подключены к теплоносителю до 17 ноября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция во вторник, 13 ноября, открыла уголовное дело по факту срыва начала отопительного сезона в Кривом Роге. Действия должностных лиц, которые не приняли вовремя решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность.