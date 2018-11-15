В четверг в Украине небольшие осадки на большей части территории

Ночью в Украине, кроме востока, днем на Правобережье, в Крыму и Приазовье ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 метров на секунду, в Приазовье местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 3-8 градусов тепла.

В Киеве сегодня весь день будет облачным. Ночной снег утром сменится мелким мокрым снегом. Ближе к полудню осадки прекратятся. Температура воздуха в течение суток будет около 0 градусов.

На западе Украины небольшие осадки, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла. Днем потеплеет до 3-8 градусов.

На севере страны ночью и утром небольшие осадки, днем без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течении суток будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов.

В центре Украины небольшие осадки, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течении суток будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов.

На востоке страны без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до 2-7 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На юге Украины в четверг небольшие осадки. Температура воздуха в течении суток будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.

В Крыму сегодня также небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла. Днем потеплеет до 3-8 градусов.

Народный прогноз: 15 ноября отмечается день памяти святых Акиндина и Пигасия. В народе говорили:«Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит - световой день становился все короче. Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. А если в этот день низкий туман, то зима мягкой будет. С этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое промерзание почвы.