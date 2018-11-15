Украинский фильм получил престижную премию Европарламента

Об этом сообщила Гослужба кино Украины.

"Женщина на войне" — фильм совместного производства Украины, Франции и Исландии, вышедший на экраны в 2018 году. Режиссер − Бенедикт Эрлингссон. Фильм участвовал в конкурсной программе "Неделя критики" в рамках Каннского кинофестиваля и получил награду Консорциума писателей и композиторов.

По сюжету, героиня занимается музыкой, в свободное время борется с загрязнением окружающей среды, регулярно обрывая высоковольтные линии, которые идут к алюминиевому заводу и тем самым останавливая его работу. Жизнь героини в корне меняется после того, как она усыновляет девочку-сироту из Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", фаворитами церемонии People’s Choice Awards стали супергеройский экшен "Мстители: Война бесконечности" и южнокорейский бой-бенд BTS, которые получили по три статуэтки.