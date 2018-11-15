Субсидии будут начислять "задним числом"

Соответствующее заявление выдал Кабмин.

В постановлении подчеркнуто, что если управление социальной защиты населения приняло у семьи документы на оформление правительственной скидки в оплате жилищно-коммунальных услуг, то субсидия будет обязательно предназначена с момента оформления заявления.

И в случае, если семья получила подтверждение о скидке, но до сих не получают выплаты, проблемы не образуется - все средства придут с задержкой. Задержки с назначением субсидии в Кабмине объясняют необходимостью комиссии проверить, действительно ли семья нуждается в помощи.

Также скидку могут получить даже те семьи, которые не соответствуют новым правилам. Правда, при этом затраты на их коммуналку будут компенсировать из местного бюджета, а не государственного.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", премьер-министр подчеркнул, что правительство сделает все необходимое, чтобы в следующем, 2019 году, все малообеспеченные семьи были защищены.