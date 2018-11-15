08:39 15.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Субсидии будут начислять "задним числом"

Украинцы, которые подали документы на субсидию еще несколько недель назад, но до сих пор получают платежки без нее, смогут получить скидку "задним числом".

Субсидии будут начислять

Соответствующее заявление выдал Кабмин.

В постановлении подчеркнуто, что  если управление социальной защиты населения приняло у семьи документы на оформление правительственной скидки в оплате жилищно-коммунальных услуг, то субсидия будет обязательно предназначена с момента оформления заявления. 

И в случае, если семья получила подтверждение о скидке, но до сих не получают выплаты, проблемы не образуется - все средства придут с задержкой. Задержки с назначением субсидии в Кабмине объясняют необходимостью комиссии проверить, действительно ли семья нуждается в помощи.

Также скидку могут получить даже те семьи, которые не соответствуют новым правилам. Правда, при этом затраты на их коммуналку будут компенсировать из местного бюджета, а не государственного.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", премьер-министр подчеркнул, что правительство сделает все необходимое, чтобы в следующем, 2019 году, все малообеспеченные семьи были защищены.


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