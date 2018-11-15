Стало известно, какая погода ожидает украинцев на новогодние праздники

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

Также, по его словам, до конца декабря в Украине сохранится теплая погода с небольшими заморозками.

В частности, первые дни месяца встретят нас минусовой температурой в пределах от двух до четырех градусов, после придет потепление до пяти градусов тепла. Синоптик отмечает, что такая температура будет колебаться почти до конца декабря. И только 28-31 числа вернется мороз до 6 градусов.

Горбань также сообщил, что в декабре можно ожидать дождей с мокрым снегом, но как раз к Новому году в Украине по-настоящему все запорошит снегом.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в среду, 14 ноября, в Украине в ряде северных и центральных областей ожидается ухудшение погодных условий.