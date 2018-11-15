13:01 15.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стали известны люди, которые прослушивали синагогу в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро Украины установило личности людей, которые подозреваются в прослушке центральной синагоги в Киеве.

Стали известны люди, которые прослушивали синагогу в Киеве

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Представители НАБУ подчеркнули, что бюро не проводит следственные действия в отношении еврейской общины Киева. Поэтому с целью избегания распространения недостоверной информации, Национальное бюро сделало официальное заявление.

Согласно данному сообщению, визуальное наблюдение за зданием не осуществлялось. А также никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги Киева не было установлено.

Кроме того, НАБУ установило, кто именно занимался прослушиванием. Это оказались сотрудники другого украинского правоохранительного органа. На данный момент пока неизвестно, какого именно.

К слову, ранее служба безопасности Еврейской общины Киева выявила слежку за центральной Синагогой. По данным общины, для слежки использовались авто с поддельными транспортными номерами.

Напомним, как сообщал " УРА-Информ", НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотребления властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и нынешним министром юстиции Павлом Петренком.


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