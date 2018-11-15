10:31 15.11.2018 | Общество | Новости
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Скандальной турецкой журналистке отменили приговор

В октябре 2017 года Албайрак приговорили к двум годам тюрьмы за пропаганду террора. Но накануне суд отменил решение и она теперь свободна.

Скандальной турецкой журналистке отменили приговор

Об этом сообщила сама журналистка в своем микроблоге в Twitter.

Причиной ареста и последующего суда стала опубликованная  еб в 2015 году статья. В материале она рассказала о деятельности курдских группировок на юго-востоке Турции.

К слову, Албайрак имеет турецкое и финское гражданство. Она успела уехать в США и избежать тюремного заключения. Затем журналистка оспорила это решение в апелляционном суде, который её оправдал.

Вместе с тем, после подавления попытки военного переворота в Турции в 2016 году, президент страны Реджеп Эрдоган запретил деятельность почти сотни газет и журналов и более 30 телеканалов. Поэтому к лету 2018 года более 140 журналистов, включая граждан ЕС, находились в тюрьмах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что иск телеканала CNN против президента Дональда Трампа из-за лишения аккредитации репортера Джима Акосты безоснователен.


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