13:34 15.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Почти половина зарегистрированных переселенцев могут быть ненастоящими, - МинВОТ

Украинская власть утратила контроль над реальными цифрами, сообщающими о количестве переселенцев на подконтрольных территориях. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Почти половина зарегистрированных переселенцев могут быть ненастоящими, - МинВОТ

Чиновник сообщил, что из-за процветания на территории "ЛДНР" бизнеса по помощи в получении справки ВПЛ, 30-40% переселенцев могут таковыми не являться. Именно такие цифры привели в руководстве Донецкой военно-гражданской администрации.

Тука добавил, что незнание реального количества ВПЛ, находящихся в Украине, приводит к помехам в прогнозировании дальнейших действий правительства.

По его словам, ситуация ухудшается и из-за отсутствия механизмов выплат пенсий украинцам, проживающим на неподконтрольных территориях. Однако, их можно ввести.

Речь идет о возможности обращаться в госучреждения, занимающиеся пенсионными выплатами на подконтрольных Украине территориях, не получая справки переселенца или специального статуса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов в Донецкой области разоблачили группу мошенников, которые, используя коррупционные связи в банковских учреждениях, присваивали пенсии переселенцев. Группа злоумышленников работала на территории Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска в течение нескольких лет.


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