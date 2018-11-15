Почти половина зарегистрированных переселенцев могут быть ненастоящими, - МинВОТ

Чиновник сообщил, что из-за процветания на территории "ЛДНР" бизнеса по помощи в получении справки ВПЛ, 30-40% переселенцев могут таковыми не являться. Именно такие цифры привели в руководстве Донецкой военно-гражданской администрации.

Тука добавил, что незнание реального количества ВПЛ, находящихся в Украине, приводит к помехам в прогнозировании дальнейших действий правительства.

По его словам, ситуация ухудшается и из-за отсутствия механизмов выплат пенсий украинцам, проживающим на неподконтрольных территориях. Однако, их можно ввести.

Речь идет о возможности обращаться в госучреждения, занимающиеся пенсионными выплатами на подконтрольных Украине территориях, не получая справки переселенца или специального статуса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов в Донецкой области разоблачили группу мошенников, которые, используя коррупционные связи в банковских учреждениях, присваивали пенсии переселенцев. Группа злоумышленников работала на территории Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска в течение нескольких лет.