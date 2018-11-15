Объявили дату Объединительного собора по Томосу

Об этом сообщил архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря в Facebook.

Украинцы затаили дыхание в ожидании Объединительного Собора, который окончательно расставит все точки над "и" относительно предоставления Томосу УПЦ.

По его словам, пока дата официально не объявлена ​. По сути ее пока даже нет.

Зоря также отметил, что различные источники, особенно средства дезинформации, настойчиво распространяют слухи о дате Собора лишь с целью дискредитации процесса подготовки.

Кроме того архиепископ добавил, что подготовка к объединительному собора, хоть и с трудом, но продолжается.

Поэтому украинцев попросили затаить дыхание в ожидании Объединительного Собора, который окончательно расставит все точки над "и" относительно предоставления Томосу УПЦ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Украинская православная церковь Московского патриархата отказывается участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви.