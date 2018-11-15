14:50 15.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ноябрьский снегопад в Украине: появилась карта самых опасных дорог госзначения - ФОТО

Министерство внутренних дел из-за резкого ухудшение погодных условий опубликовало карту самых опасных дорог государственного значения. Об этом стало известно из сообщения МВД в соцсети Twitter.

Ноябрьский снегопад в Украине: появилась карта самых опасных дорог госзначения - ФОТО

По данным МВД, в настоящее время наиболее заснеженными после вчерашнего снегопада оказались дороги в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях.

Таже в министерстве призвали граждан страны учитывать дорожную обстановку при выборе маршрута, отметим, что в результате сильного снегопада дороги остаются очень скользкими.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1358 дорожно-транспортных происшествий из-за снегопада, 11 людей погибли.

Стоит отметить, что большинство аварий произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения. По информации полиции, преобладающая часть водителей не воспользовались ремнями безопасности и не сменили резину на шинах с летней на зимнюю.


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