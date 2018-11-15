Более десяти человек погибли в ДТП из-за снегопада

Из-за резкого ухудшения погодных условий в регионах страны, на дорогах произошли многочисленные аварии, повлекшие за собой километровые пробки.

Сообщается, что в результате ДТП за минувшие сутки пострадали 96 человек, 11 людей погибли. Только в Киеве случилось около 500 столкновений.

Стоит отметить, что большинство аварий произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения. По информации полиции, преобладающая часть водителей не воспользовались ремнями безопасности и не сменили резину на шинах с летней на зимнюю.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр инфраструктуры украины Владимир Омелян заявил о тысяче ДТП по всей стране. Он добавил, что минимум половину этих ДТП, увечий и смертей, произошедших в результате, можно было бы избежать, если бы водители выполняли правила дорожного движения: застегивание ремня безопасности и замена летней резины на зимнюю, когда того требуют сезонные изменения.