На Донбасс отправилась новая партия гуманитарной помощи

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Гуманитарная помощь прибыла 14 ноября. Она прошла через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое". По данным пограничников, на оккупированную территорию последовали два грузовика от Красного Креста. В них, кроме средств первой необходимости, находились строительные материалы и мобильные пункты обогрева общей массой около 25 тонн.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", 9 ноября через контрольный пункт Новотроицкое въехали три грузовика с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Грузовики привезли строительные материалы, автозапчасти, медицинские препараты и пищевые наборы.