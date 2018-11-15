09:17 15.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбасс отправилась новая партия гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста направил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. Организация также направила на территории стройматериалы.

На Донбасс отправилась новая партия гуманитарной помощи

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Гуманитарная помощь прибыла 14 ноября. Она прошла через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое". По данным пограничников, на оккупированную территорию последовали два грузовика от Красного Креста. В них, кроме средств первой необходимости, находились строительные материалы и мобильные пункты обогрева общей массой около 25 тонн.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  9 ноября через контрольный пункт Новотроицкое въехали три грузовика с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Грузовики привезли строительные материалы, автозапчасти, медицинские препараты и пищевые наборы.


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