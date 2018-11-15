13:19 15.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100208028:test

Из-за митингов в Смелу направили дополнительные отряды полиции

В Смелу из-за дестабилизации ситуации в городе направили дополнительные отряды полиции. Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

Из-за митингов в Смелу направили дополнительные отряды полиции

В заявлении сказано, что такеи меры приняты в связи с осложнением ситуации, которая сложилась в Смеле из-за длительного отсутствия отопления. Дополнительные силы, направленные в населенный пункт, будут оставаться там до полного исчерпания конфликта местных жителей с городской администрацией.

В обязанности прибывших полицейских войдет усиленное патрулирование улиц, особенно в ночное время.

Ряды дополнительных отрядов наполнили сотрудники Шполянского, Каменского и Чигиринского отделений, правоохранители из Управления превентивной деятельности, кинологи, батальон полиции особого назначения, взрывотехники, а также служащие областного управления полиции.

Местные жители вышли на протест под здание Черкассыгаза, в ходе которого подожгли там шины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власт Смелы заявили об угрозе замерзания труб. Вода в системе слита, и идет к тому, что замерзнут водоканалы. Очень много труб, которые проходят в открытых помещениях, поэтому такая температура может привести к необратимым последствиям. 


Поделиться
Читайте также:
 
Под Киевом водитель сбил двух детей и скрылся Стали известны люди, которые прослушивали синагогу в Киеве Ноябрьский снегопад в Украине: появилась карта самых опасных дорог госзначения - ФОТО Экспорт черных металлов составил более восьми миллиардов долларов
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив