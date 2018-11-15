Из-за митингов в Смелу направили дополнительные отряды полиции

В заявлении сказано, что такеи меры приняты в связи с осложнением ситуации, которая сложилась в Смеле из-за длительного отсутствия отопления. Дополнительные силы, направленные в населенный пункт, будут оставаться там до полного исчерпания конфликта местных жителей с городской администрацией.

В обязанности прибывших полицейских войдет усиленное патрулирование улиц, особенно в ночное время.

Ряды дополнительных отрядов наполнили сотрудники Шполянского, Каменского и Чигиринского отделений, правоохранители из Управления превентивной деятельности, кинологи, батальон полиции особого назначения, взрывотехники, а также служащие областного управления полиции.

Местные жители вышли на протест под здание Черкассыгаза, в ходе которого подожгли там шины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власт Смелы заявили об угрозе замерзания труб. Вода в системе слита, и идет к тому, что замерзнут водоканалы. Очень много труб, которые проходят в открытых помещениях, поэтому такая температура может привести к необратимым последствиям.