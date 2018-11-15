Facebook позволит пользователям удалять отправленные сообщения

Как отмечается, в данное время эта функция доступна для пользователей iOS и Android из Польши, Боливии, Колумбии и Литвы.

По словам разработчиков, в скором времени соответствующий елемент будет доступен для всех.

Кстати, с п помощью новой функции можно будет удалить уже отправленное текстовое или фото сообщение. Тем не менее такая возможность будет действовать только для новых сообщений, со времени отправления которых прошло не больше десяти минут.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", социальная сеть Facebook создала специальный отдел для борьбы с вмешательством в выборы, цель которого - предотвращать распространение ложной информации.