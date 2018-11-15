"Черкассыгаз" заявил, что сегодня не сможет включить отопление в Смиле

По его словам, ночью газоопасные работы запрещены действующим законодательством. Об этом он заявил в четверг, 15 ноября, во время заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смиле.

Кроме того, он отметил, что на объектах "Смелаатеплокоммунэнерго" есть видимые разрывы, необходимо проводить технические мероприятия.

Буян также поинтересовался, кто возьмет на себя расходы, связанные с кражей природного газа смелянскими тепловиками. В ответ на это вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко отметил, что сейчас нужно выполнить все необходимые для подключения работы, а проблемы, которые касаются финансовых вопросов, "будут решать по ходу".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко велел через несколько часов включить отопление в городе.

Как сообщал УРА-Информ, по факту отсутствия отопления в Смеле открыто уголовное производство.