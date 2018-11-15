19:52 15.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Армрестлер Олег Жох находится в коме после ДТП

В четверг утром, 15 ноября, армрестлер Олег Жох впал в кому после смертельной аварии, в которой скончался украинский спортсмен, чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на родных и близких спортсмена.

Армрестлер Олег Жох находится в коме после ДТП

Как отметили врачи городской больницы Ровно, в данное время состояние Жоха стабильно тяжелое.

Вместе с тем медики рассказали, что в армрестлера переломанная левая рука в двух местах. Также подтвердилась гематома на голове и сильные удары легких.

"Парень еще в реанимационном автомобиле пришел в себя, но это, скорее всего, от шока", - подчеркнули в больнице.

Следует отметить, что Олег Жох - украинский армреслер, семикратный победитель чемпионата мира, трехкратный победитель и бронзовый призер чемпионатов Европы в разных весовых категориях, заслуженный мастер спорта Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в среду, 14 ноября, на трассе Киев-Чоп под Ровно в аварии погиб чемпион Украины, Европы и мира по армспорту Андрей Пушкарь. 

26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области.

В салоне авто вместе с Пушкарем находилось еще двое пассажиров - отец водителя, 50-летний житель Острожского района, и 33-летний спортсмен из Тернопольской области. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.


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