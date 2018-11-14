Зеленский предложил радикальный метод борьбы с коррупцией - ВИДЕО

Видео было опубликовано на официальной странице Квартал 95 в Facebook.

На кадрах Зеленский стоит за трибуной и рассказывает депутатам о том, что они полностью побороли коррупцию, кнопкодавство и принцип "рука руку моет". Но это все стало возможным потому что всем депутатам ампутировали обе руки. В комментарии к видео авторы сериала спросили подписчиков, считают ли они такой способ борьбы с коррупцией жестким или справедливым.

Но видео вызвало неоднозначную реакцию. Одни пользователи отметили, что только так и можно что-то изменить, но другие подчеркнули, что это уже не юмор. Также прозвучало мнение, что "это предвыборный популизм".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Украине запретили к просмотру фильм, где играет Зеленский.