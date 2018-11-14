08:57 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Wizz Air запустит новые рейсы с Украины

В течение ближайших двух месяцев лоукост-авиакомпания Wizz Air планирует открыть три новых рейса. Они будут осуществляться из Харькова и Львова. 

Wizz Air запустит новые рейсы с Украины

Соответствующая информация появилась на сайте компании.

Так, из Харькова открываются новые маршруты в Лондон и Вену. Первые рейсы запланированы соответственно на 13 ноября и 25 ноября.

Из Львова планируется с 14 декабря ввести новый маршрут во Франкфурт.

В среднем, цены на билеты по этим трем направлениям будут колебаться от 20 до 30 евро в одну сторону. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",с 1 ноября вступает в силу новая политик перевозки багажа Wizz Air, согласно которой все пассажиры смогут бесплатно брать с собой на борт только одну ручную кладь размером 40x30x20 см. В компании объяснили нововведение тем, что более 10 тысяч рейсов были задержаны в связи с перевозкой багажа. 


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