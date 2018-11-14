05:00 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области таможенники изъяли почти семь килограмм контрабандного янтаря

Сотрудники Львовской таможни во вторник, 13 ноября, задержали партию контрабандного янтаря.

Во Львовской области таможенники изъяли почти семь килограмм контрабандного янтаря

В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Польшей было изъяли 6,6 килограммов необработанного камня. Как сообщает пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы в области, янтарь обнаружили в автомобиле Ford Mondeo с иностранной регистрацией.

Житель Волынской области на нем пытался выехать в Польшу. Во время углубленного осмотра транспортного средства таможенники обнаружили 6,6 кг необработанного янтаря в газовом баллоне.

По этому факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Янтарь и автомобиль изъяты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины в понедельник, 1 октября, в Закарпатской области блокировали контрабанду янтаря в страны вропейского союза. Янтарь был обнаружен на таможенном посту "Лужанка" в микроавтобусе местного жителя. Как сообщила пресс-служба СБУ, солнечный камень был обнаружен в кузовном отсеке автомобиля.


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