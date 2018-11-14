В Украине в среду ожидается снег с дождем и гололедица

Днем в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях будет выпадать снег с дождем. Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

При этом погоду в Украине будут определять две разные воздушные массы, которые поделят страну пополам. На севере выпадет первый снег, а в западных областях пройдут дожди. Теплее всего будет на юге и западе страны днем до 6-9 градусов.

В Киеве сегодня утром будет пасмурно. Днем пойдет сильный снег. Вечером пасмурно, снег. Температура на протяжении дня будет колебаться от минус 3 до 0 градусов.

В центральных областях в среду пасмурно, но без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до 4 градусов мороза. Дневная температура воздуха составит 3-4 градуса тепла.

На западе Украины облачно с прояснениями, локально пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 2-6 теплых градусов. Днем потеплеет до 9-13 градусов.

В северных областях пасмурная погода будет сопровождаться мокрым снегом. Температура воздуха ночью опустится до 2-4 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.

На востоке страны облачно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 2-4 градусов мороза. Днем будет от 2 до 5 теплых градусов.

В южных областях переменная облачность, осадки не предвидятся. Температура воздуха ночью составит 1-3 градусов мороза. Днем потеплеет до 6-8 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских. 14 ноября считался началом зимы и первых морозов: Кузьма-Демьян - кузнец, кует лед на земле и на воде. Если на Кузьму дороги развезет грязью, не стоит ждать мороза до самого декабря. А если в этот день выпадет снег, то будущая весна будет с большим разливом.