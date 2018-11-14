06:30 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207853:Polishuk

В Украине в среду ожидается снег с дождем и гололедица

В среду, 14 ноября, в Украине в ряде северных и центральных областей ожидается ухудшение погодных условий.

В Украине в среду ожидается снег с дождем и гололедица

Днем в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях будет выпадать снег с дождем. Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

При этом погоду в Украине будут определять две разные воздушные массы, которые поделят страну пополам. На севере выпадет первый снег, а в западных областях пройдут дожди. Теплее всего будет на юге и западе страны днем до 6-9 градусов.

В Киеве сегодня утром будет пасмурно. Днем пойдет сильный снег. Вечером пасмурно, снег. Температура на протяжении дня будет колебаться от минус 3 до 0 градусов.

В центральных областях в среду пасмурно, но без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до 4 градусов мороза. Дневная температура воздуха составит 3-4 градуса тепла.

На западе Украины облачно с прояснениями, локально пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 2-6 теплых градусов. Днем потеплеет до 9-13 градусов.

В северных областях пасмурная погода будет сопровождаться мокрым снегом. Температура воздуха ночью опустится до 2-4 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.

На востоке страны облачно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 2-4 градусов мороза. Днем будет от 2 до 5 теплых градусов.

В южных областях переменная облачность, осадки не предвидятся. Температура воздуха ночью составит 1-3 градусов мороза. Днем потеплеет до 6-8 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских. 14 ноября считался началом зимы и первых морозов: Кузьма-Демьян - кузнец, кует лед на земле и на воде. Если на Кузьму дороги развезет грязью, не стоит ждать мороза до самого декабря. А если в этот день выпадет снег, то будущая весна будет с большим разливом.


Поделиться
Читайте также:
 
В Норвегии обвинили Россию во вмешательстве в работу GPS В "Киевтеплоэнерго" обещают в среду до обеда ликвидировать последствия аварии на Шота Руставели - ФОТО. ВИДЕО Нацбанк на среду поднял доллар на копейку В автомобиле, что "ушел под асфальт" в центре Киева находился Суркис, - СМИ
Фоторепортаж
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив