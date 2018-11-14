В США суд приговорил украинцев к заключению за поставки деталей тепловизоров в РФ

Жители Калифорнии Наум и Ирина Морговские, которые натурализовались в США, приехав из Украины, разными способами переправляли в Россию детали, заказанные через свою компанию Hitek International.

Сообщается, что 69-летний мужчина и его 67-летняя супруга при закупке комплектующих уверяли поставщиков, что продукция не будет экспортироваться.

По итогам суда Могровский был приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу размером в один млн долларов, а Ирина – к полутора годам заключения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Словакии впервые выдвинули обвинение гражданину страны, воевавшему на стороне боевиков на Донбассе. Его преступление квалифицируют как участие в боевых действиях в составе организованной незаконной вооруженной группы на территории другого государства.