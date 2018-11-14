14:29 14.11.2018 | Общество | Новости
100207932:test

В США суд приговорил украинцев к заключению за поставки деталей тепловизоров в РФ

Проживающих в Америке украинцев приговорили к нескольким годам тюрьмы за незаконные поставки в Россию компонентов для производства тепловизионных приборов. Об этом сообщают украинские СМИ.

В США суд приговорил украинцев к заключению за поставки деталей тепловизоров в РФ

Жители Калифорнии Наум и Ирина Морговские, которые натурализовались в США, приехав из Украины, разными способами переправляли в Россию детали, заказанные через свою компанию Hitek International.

Сообщается, что 69-летний мужчина и его 67-летняя супруга при закупке комплектующих уверяли поставщиков, что продукция не будет экспортироваться.  

По итогам суда Могровский был приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу размером в один млн долларов, а Ирина – к полутора годам заключения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Словакии впервые выдвинули обвинение гражданину страны, воевавшему на стороне боевиков на Донбассе. Его преступление квалифицируют как участие в боевых действиях в составе организованной незаконной вооруженной группы на территории другого государства.


Поделиться
Читайте также:
 
Гарсия отказался от боя с Ломаченко ради поединка со Спенсом Полицейские смогут получить жилье по упрощенной схеме В Киеве за полдня из-за снегопада зафиксировано почти 300 ДТП – ФОТО Россия грозится бойкотировать Давос из-за неприглашенных магнатов
Фоторепортаж
Сильный снегопад обрушился на Киев
Настоящая зима: как столицу засыпает первым снегом - ФОТО
Сообщений о гололеде на дорогах нет
В аннексированном Крыму выпал первый снег
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив