В Одессе на пляжах Одессы появилась странная пена - ФОТО

Как сообщает в среду, 14 ноября, местное издание Думская, для появления такой пены необходимо несколько условий, среди которых восточный ветер, шторм, низкая температура и продукты разложения водорослей.

Напиток" этот достаточно сложен в приготовлении. Должны в определенных пропорциях соединиться восточный ветер, шторм, околонулевая температура и продукты разложения водорослей, – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре на одесском пляже в Лузановке произошло нашествие медуз корнеротов. Из-за этого отдыхающие не могли искупаться в море.

Ранее жителей и гостей Одессы напугал цвет моря и маслянистая пленка, которой оно покрылось.