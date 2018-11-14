В Одессе на пляжах Одессы появилась странная пена - ФОТО

В Одессе на некоторых пляжах можно увидеть необычное явление. На стыке воды и песка образовывается желтоватая пена, которую горожане уже в шутку прозвали морским капучино.
Как сообщает в среду, 14 ноября, местное издание Думская, для появления такой пены необходимо несколько условий, среди которых восточный ветер, шторм, низкая температура и продукты разложения водорослей.
Напиток" этот достаточно сложен в приготовлении. Должны в определенных пропорциях соединиться восточный ветер, шторм, околонулевая температура и продукты разложения водорослей, – говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре на одесском пляже в Лузановке произошло нашествие медуз корнеротов. Из-за этого отдыхающие не могли искупаться в море.
Ранее жителей и гостей Одессы напугал цвет моря и маслянистая пленка, которой оно покрылось.