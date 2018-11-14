16:47 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области полиция изъяла марихуану на два млн гривен - ФОТО

Сотрудники управления по борьбе с наркоторговлей полиции Херсонской области изъяли 40 килограммов готового к употреблению наркотического средства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В Херсонской области полиция изъяла марихуану на два млн гривен - ФОТО

Участок, на котором выращивалась марихуана удалость обнаружить с помощью аэроразведки. По ценам черного рынка стоимость изъятой продукции составила почти два млн гривен.

По словам начальника управления Андрея Денисьева, дом с земельным участком, на котором выращивались запрещенные растения, арендовали приятели, которым было 61 и 46 лет.  

В ходе обысков следователи Днепровского отделения полиции под руководством Херсонской прокуратуры изъяли 40 кг марихуаны, и 40 кг конопли, которую злоумышленники не успели выкопать.

Сообщается, что наркотики сбывались оптовым покупателям, а семена элитных сортов марихуаны и конопли преступники заказывали в интернете.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля над наркотиками выдала первую лицензию на импорт высококачественного каннабидиол-сырья, экстрактов и концентратов. А также готовых КБС-продуктов, обработку КБД и оптовую продажу готовой продукции.


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