В Черновцах снесли памятник Максиму Горькому - ФОТО

Как отметил краевед Дмитрий Сирман, соответствующий монумент был установлен в 50-60-х годах 20 века. Теперь на его месте хотят установить памятник местному деятелю.

Также краевед рассказал, что еще два года назад в контексте декоммунизации было соответствующее распоряжение городского совета о сносе памятника советскому писателю.

"Работы проводил трест зеленого хозяйства", — подчеркнул краевед.

Стоит отметить, что Горький, который поддерживал большевиков, не имеет никакого отношения к Черновцам и Садгоре в частности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году декоммунизация в Украине будет завершена. Остается несколько населенных пунктов, которые имеют спорное историческое название, но и здесь мы занимаемся тщательным изучением каждого объекта, заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.