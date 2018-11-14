17:51 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черновцах снесли памятник Максиму Горькому - ФОТО

В Садгоре неподалеку от Черновцов городские власти приняли решение снести памятник советскому писателю Максиму Горькому. Об этом сообщает местное издание АСС.

В Черновцах снесли памятник Максиму Горькому - ФОТО

Как отметил краевед Дмитрий Сирман, соответствующий монумент был установлен в 50-60-х годах 20 века. Теперь на его месте хотят установить памятник местному деятелю. 

Также краевед рассказал, что еще два года назад в контексте декоммунизации было соответствующее распоряжение городского совета о сносе памятника советскому писателю.

"Работы проводил трест зеленого хозяйства", — подчеркнул краевед.

Стоит отметить, что Горький, который поддерживал большевиков, не имеет никакого отношения к Черновцам и Садгоре в частности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году декоммунизация в Украине будет завершена. Остается несколько населенных пунктов, которые имеют спорное историческое название, но и здесь мы занимаемся тщательным изучением каждого объекта, заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.


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