10:54 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В 2020 году в Мукачево может появиться аэропорт

Аэропорт в Мукачево планируют построить в 2020 году, чтобы заменить ужгородский. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В 2020 году в Мукачево может появиться аэропорт

Во время встречи с представителями Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) глава ведомства Владимир Омелян заявил, что мукачевский аэропорт станет основным в регионе.  
Аэропорт Ужгорода неудобен в эксплуатации из-за близости к границе со Словакией. Производя взлет и посадку, самолеты входят в воздушное пространство другого государства.

В данный момент ведутся поиски финансирования для строительства аэропорта. Пока он не будет построен, полеты будут совершаться из Ужгорода, после аудита EASA, когда Украина снова получит эту возможность.
Отметим, что ранее между Словакией и Украиной было соглашение, которое позволяло самолетам входить в воздушное пространство соседнего государства при взлете и посадке. Однако, оно перестало действовать летом 2016 года.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", аэропорт "Борисполь" занимает одно из первых мест в антирейтинге международных аэропортов. Основным показателем стали переносы рейсов на более позднее время.


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