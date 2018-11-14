12:32 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

В четверг, 15 ноября на дорогах Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий. Дождь и мокрый снег пройдет еще в нескольких регионах Украины.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Как написала на своей странице в социальной сети Facebook народный синоптик Наталка Диденко завтра в западных областях Украины будет идти дождь, местами с мокрым снегом. В южной части ожидаются небольшие дожди, местами даже с мокрым снегом.

При этом в ближайшую ночь осадки пройдут на севере и в центральных областях Украины.

На остальной территории или просто облачно, или немного противной мряки. То есть, без существенных осадков. Правда, ближайшей ночью осадки еще задержатся на севере и в центре - преимущественно мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах, - рассказала синоптик.

Она также отметила, что в Киеве сегодня будет идти снег, который может перейти в ледяной дождь. Ситуация на дорогах в такую погоду крайне сложная - будьте внимательны. Ближайшей ночью осадки в столице еще удержатся - либо снег, либо переохлажденный дождь, завтра днем притихнет, будет облачно и противно, - сообщила Диденко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду, 14 ноября, ожидаются снегопады и гололедица. При этом толщина снежного покрова может достигать шести сантиметров. По данным синоптиков такая погода удержится в столице как минимум два дня. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, столичная власть просят водителей в эти дни отдать предпочтение общественному транспорту.


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