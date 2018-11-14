22:59 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Руководство Смелы вместо долгов за отопление оплатила себе премию в десять миллионов гривен, - Зубко

В Смеле, где еще не подключено отопление, городские власти в течение года регулярно выделяли себе премии. На сегодняшний день общая сумма этих премирований составляет более десяти миллионов гривен.

Руководство Смелы вместо долгов за отопление оплатила себе премию в десять миллионов гривен, - Зубко

Об этом в среду, 14 ноября, во время заседания правительства заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. По его словам, это говорит о нерациональном распределении средств городского бюджета.

Именно поэтому заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Эдуард Кругляк вместе с заместителем руководителя "Нафтогаза" планируют в четверг, 15 ноября, выехать в город Смела на сессию городского совета, чтобы "помочь в принятии решения о теплоснабжении в городе", - пояснил Зубко, добавив, что правительство не устраивает ситуация, когда на выплаты премий выделялось большие суммы, в то время как на выплату долга за отопление власти города средства не смогла найти.

Для гарантии своевременного запуска отопления в Смеле нужно было 15 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Зубко сообщил, что в Верховной раде Украины в среду, 14 ноября, зарегистрировано постановление о проведении перевыборов в городе Смела Черкасской области. Документ подан в связи с ситуацией, которая сложилась с отоплением в городе.


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