Полицейские смогут получить жилье по упрощенной схеме

Информация об этом появилась на "Правительственном портале".

Программа предусматривает существенное участие государства в финансовой помощи работникам МВД в вопросе обеспечения жильем.

По данным МВД, в службе ДСНС сейчас работают более 54 тыс. человек, в полиции - 140 тыс. человек. А очередь на квартиры составляет 80 человек на одну квартиру по ДСНС и 40 человек в полиции. Поэтому каждый, кто сейчас стоит в квартирной очереди, может рассчитывать на получение жилья в горизонте 50-80 лет.

В связи с этим в МВД разработали программу финансового лизинга, срок которого составит от двух до 20 лет. Процент компенсации лизинговых платежей - 30- 40%, при этом вознаграждение лизингодателю уплачивается МВД полностью.

]Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на заседании планирует утвердить порядок задержания и хранения автомобилей за нарушение правил парковки.