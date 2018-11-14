14:50 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полицейские смогут получить жилье по упрощенной схеме

В среду, 14 ноября, Кабинет министров Украины одобрил программу предоставления жилья работникам системы Министерства внутренних дел на условиях финансового лизинга.

Полицейские смогут получить жилье по упрощенной схеме

Информация об этом появилась на "Правительственном портале".

Программа предусматривает существенное участие государства в финансовой помощи работникам МВД в вопросе обеспечения жильем.

По данным МВД, в службе ДСНС сейчас работают более 54 тыс. человек, в полиции - 140 тыс. человек. А очередь на квартиры  составляет 80 человек на одну квартиру по ДСНС  и 40 человек в полиции. Поэтому каждый, кто сейчас стоит в квартирной очереди, может рассчитывать на получение жилья в горизонте 50-80 лет.

В связи с этим в МВД разработали программу финансового лизинга, срок которого составит от двух до 20 лет. Процент компенсации лизинговых платежей - 30- 40%, при этом вознаграждение лизингодателю уплачивается МВД полностью.

]Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на заседании планирует утвердить порядок задержания и хранения автомобилей за нарушение правил парковки.


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