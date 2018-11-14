На Закарпатье пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет

Пограничники Закарпатской области во вторник вечером, 13 ноября, обнаружили 12 заброшенных пакетов возле государственной границы. В них оказалась крупная партия контрабандных сигарет.
Неизвестный демонтировал три метра забора на границе, оставил пакеты и сбежал. Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, вначале таможенники заметили движение неизвестного человека и даже при попытке его задержать открыли предупредительный огонь, однако правонарушителю удалось сбежать.
Затем, проверяя прилегающую территорию, было обнаружено 12 пакетов с табачными изделиями возле поврежденного забора влизи реки Тиса. Вместе с тем признаков нарушения государственной границы не обнаружено.
Всего было найдено шесть тысяч пачек сигарет. Их передадут работникам фискальной службы для осуществления дальнейших правовых действий, - заверили в ГПСУ.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские пограничники предотвратили незаконное перемещение крупной партии контрабандных сигарет в соседнюю Румынию. На границе было задержано пять человек без документов. При этом у них правоохранители изъяли девять тысяч пачек контрабандных сигарет.