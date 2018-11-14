На Закарпатье пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет

Неизвестный демонтировал три метра забора на границе, оставил пакеты и сбежал. Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, вначале таможенники заметили движение неизвестного человека и даже при попытке его задержать открыли предупредительный огонь, однако правонарушителю удалось сбежать.

Затем, проверяя прилегающую территорию, было обнаружено 12 пакетов с табачными изделиями возле поврежденного забора влизи реки Тиса. Вместе с тем признаков нарушения государственной границы не обнаружено.

Всего было найдено шесть тысяч пачек сигарет. Их передадут работникам фискальной службы для осуществления дальнейших правовых действий, - заверили в ГПСУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские пограничники предотвратили незаконное перемещение крупной партии контрабандных сигарет в соседнюю Румынию. На границе было задержано пять человек без документов. При этом у них правоохранители изъяли девять тысяч пачек контрабандных сигарет.