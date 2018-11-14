09:36 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На взорванных арсеналах в Ичне военные обнаружили беспилотник – ФОТО

В городе Ичня на территории военных складов, военные обнаружили неопознанный беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

На взорванных арсеналах в Ичне военные обнаружили беспилотник – ФОТО

Квадрокоптер "ФАНТОМ" был найден во вторник, 13 ноября на технической территории арсенала вблизи одного из хранилищ боеприпасов. В Минобороны заявили, что на нем не обнаружено внешних повреждений.

Находку передали в СБУ для расследования.

Ведомство напоминает, что любые беспилотники, обнаруженные над или вблизи военных складов, будут сбиваться или обезвреживаться без предупреждения, а особы, управлявшие ими, задерживаться согласно действующему украинскому законодательству.

Взрывы на территории 6 арсенала в Ичне начались ночью 9 октября. В Генштабе заявляли о четырех подрывах, из-за которых начались пожары. В результате детонации снарядов пришлось эвакуировать местное население.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в понедельник, 12 ноября, неподалеку от склада боеприпасов в Кировоградской области был зафиксирован беспилотник. В результате инцидента на военном арсенале усилили меры безопасности.


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