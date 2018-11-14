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На Днепропетровщине около 23 тысяч учеников остаются на каникулах

В двух городах Днепропетровской области из-за отсутствия отопления в учебных заведениях продлены каникулы.

На Днепропетровщине около 23 тысяч учеников остаются на каникулах

По состоянию на вторник, 13 ноября, ученики 38 школ остаются на вынужденных каникулах. Как сообщила начальник департамента по гуманитарным вопросам Каменского городского совета Татьяна Онищенко, ученики 19 из 40 школ города остаются на каникулах из-за отсутствия отопления

По ее словам, сейчас городской голова находится в Киеве и решает этот вопрос. Надеюсь, что до конца недели вопрос будет решен, и дети приступят к учебе. Всего в городе 24,7 тысяч учеников,- пояснила Онищенко.

В то же время в Павлограде без отопления остаются все 19 школ города. По словам начальника отдела образования Павлоградского городского совета Ирины Демьяненко, для всех 11,7 тысяч учеников города продлены каникулы на неопределенный срок.

Ученики 1-8 классов обучаются дистанционно, а для учеников 9-11 классов организованы индивидуальные консультации, которые длятся не более 1,5 часов в день, - отметила Демьяненко, добавив, что с 15 ноября четыре школы, которые имеют индивидуальное отопление, могут возобновить работу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 13 общеобразовательных школах Херсона со среды, 14 ноября объявлены внеплановые каникулы. Они объявлены из-за отсутствия теплоснабжения и продлятся до 17 ноября. Как сообщает пресс-служба городского совета, учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме, но с установлением обогревательных устройств в игровых и спальных комнатах.


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