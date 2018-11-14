00:30 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевлян предупреждают, что в среду ожидается снежный покрова до шести сантиметров

В Киеве в среду, 14 ноября, ожидаются снегопады и гололедица.

Киевлян предупреждают, что в среду ожидается снежный покрова до шести сантиметров

При этом толщина снежного покрова может достигать шести сантиметров. Как сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на своей страничке в Facebook, в Киеве и области ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах.

В связи с чем, он призвал осмотрительно обращаться с обогревательными приборами в дни резкого похолодания, а также быть осторожными на скользкой дороге.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики обещают завтра в Киеве ухудшение погодных условий: снег, усиление ветра и понижение температуры воздуха.

С 14 ноября мокрый снег в Украине ожидается в Киевской и Черниговской областях, а в Житомирской и Винницкой областях, по данным синоптиков, ожидается мокрый дождь со снегом. По данным синоптиков, 14 ноября, на западе страны пройдут дожди, на остальной территории - солнечно и без осадков.


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