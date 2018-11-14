Херсонская ТЭЦ возобновила подачу тепла в дома

Поздно вечером во вторник, 13 ноября, работа Херсонской теплоэлектроцентрали, обеспечивающей теплом почти половину жителей областного центра, возобновила работу. Она была запущено около 23 часов.
Об этом сегодня утром сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев. По его словам, утром в среду планируется возвращение теплоносителя в отопительные системы города и в отопление появится в квартирах жителей Херсона "где-то до пятницы".
В среду утром комиссия собралась на новое заседание в связи с тем, что из-за использования дополнительных источников отопления начались аварии на электросетях города. Теперь предприятие осуществляет подачу теплоносителя по собственным сетям с использованием резервного вида топлива, - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, городской голова города Смела Черкасской области Алексей Цыбко отправился в Киеве. Он намерен просить премьер-министра Владимира Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением, поскольку в городе сложилась катастрофическая ситуация. Как заявил Цыбко в среду, 14 ноября, в эфире одного из украинских телеканалов, коммунальщики слили воду из системы отопления.