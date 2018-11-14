Херсонская ТЭЦ возобновила подачу тепла в дома

Об этом сегодня утром сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев. По его словам, утром в среду планируется возвращение теплоносителя в отопительные системы города и в отопление появится в квартирах жителей Херсона "где-то до пятницы".

В среду утром комиссия собралась на новое заседание в связи с тем, что из-за использования дополнительных источников отопления начались аварии на электросетях города. Теперь предприятие осуществляет подачу теплоносителя по собственным сетям с использованием резервного вида топлива, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, городской голова города Смела Черкасской области Алексей Цыбко отправился в Киеве. Он намерен просить премьер-министра Владимира Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением, поскольку в городе сложилась катастрофическая ситуация. Как заявил Цыбко в среду, 14 ноября, в эфире одного из украинских телеканалов, коммунальщики слили воду из системы отопления.